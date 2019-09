Questa sera alle 21,25 su Rete 4 andrà in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Nicola Porro. Come sempre verranno affrontati i grandi temi dell’attualità e della politica. La scorsa settimana a Quarta Repubblica è stato toccato il tema dell’immigrazione e del propagarsi della mafia nigeriana in Italia.

Entrambi gli argomenti verranno ripresi questa sera a Quarta Repubblica. Verranno date nuove informazioni sulla mafia nigeriana alla luce delle rivelazioni sulla cosiddetta cosiddetta “Bibbia Verde”, che regola la criminalità organizzata nigeriana. Tra gli ospiti di questa sera a Quarta Repubblica troveremo: Lorenzo Fontana della Lega, l’europarlamentare Licia Ronzulli di Forza Italia, il senatore del M5S Gianluigi Paragone, Simona Bonafè del Pd e lo scrittore Giulio Cavalli.

Anticipazioni della puntata di Quarta Repubblica, oggi 23 settembre 2019

Oggi, 23 settembre 2019, a Quarta Repubblica si parlerà dell’interesse della politica per le tematiche ambientalistiche e degli interventi del Governo che prevedono l’introduzione delle tasse ambientali. Il Green New Deal italiano allo studio dell’esecutivo prevede la tassazione di bibite, merendine, voli aerei e diesel auto.

Ancora immigrazione a Quarta Repubblica, questa sera, 23 settembre 2019

Torna il tema dell’immigrazione con gli sbarchi a Lampedusa che continuano senza sosta ed il vertice a Malta. L’italia chiede all’Ue la ricollocazione di tutti i richiedenti asilo, anche dei migranti economici, non solo di quelli con lo status di rifugiati e che dopo un’accoglienza di non più di quattro settimane, l’Europa si faccia carico dei rimpatri. Nel corso della trasmissione, vi saranno collegamenti in diretta e reportage di approfondimento.