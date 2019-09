Oggi, lunedì 23 settembre 2019, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island Vip 2019. Diversi eventi sono rimasti in sospeso dalla seconda puntata e le dinamiche tra le coppie che partecipano al programma verranno svelate questa sera nel corso del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Natalie Caldonazzo, dopo aver visto il comportamento del fidanzato Andrea Ippoliti con la single Zoe, ha chiesto un falò di confronto immediato.

Questa sera capiremo se davvero la storia tra i due è giunta al capolinea o se c’è qualche possibilità di una riconciliazione dopo un opportuno chiarimento. Natalie è rimasta davvero molto colpita dalle immagini che mostrano il suo compagno appartarsi con la tentatrice ed ha avuto un crollo emotivo. Ma non è la sola a dover prendere atto di una spiacevole realtà.

Le lacrime di Serena a Temptation Island Vip 2019

In un filmato si vede Serena Enardu disperata ed in lacrime in camera. Anna Pettinelli le porge un fazzoletto per asciugare le lacrime mentre le dice:”Vedi di piangere un po’”. Cosa avrà provocato tale reazione?

Ma anche la conduttrice radiofonica ha i suoi pensieri. Dopo aver visto alcune immagini sul portatile ha chiesto di avere un falò di confronto immediato con il compagno Stefano Andrea Macchi. Ciò che ha visto l’ha indignata a tal punto da dare addirittura un calcio al dispositivo. Macchi accetterà di incontrarla?Lo scopriremo questa sera nel corso dell’appuntamento con Temptation Island Vip 2019

Stefano scoprirà qualcosa di spiacevole?

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island Vip 2019 continuano. Stefano Bonaccorsi viene a sapere da Alessia Marcuzzi che la fidanzata Chiara ha raggiunto una consapevolezza sul legame che ha con lui. Al ragazzo vengono mostrate alcune immagini della ragazza. La coppia è giunta alla fine del rapporto? Lo scopriremo stasera, guardando Temptation Island Vip 2019.