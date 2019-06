Torna, lunedì 3 giugno 2019, su Rai 3 alle 21.20 una nuova puntata del programma di approfondimento giornalistico Report condotto da Sigfrido Ranucci. I temi centrali dei servizi della puntata di lunedì sera saranno “Mandati al diavolo“, “Caffè: il buono, il rancido e il ginseng” e infine “Vorrei ma non pos“.

Report, le anticipazioni dei servizi in onda lunedì 3 giugno 2019

Appuntamento a lunedì 3 giugno 2019 alle ore 21.20 con i nuovi servizi di inchiesta di “Report”. Il primo “Mandati al diavolo” racconta cosa unisce gruppi ultras spietati alle ‘ndrine calabresi. Scopriremo quali piste stanno seguendo gli investigatori, dopo la riapertura del fascicolo sulla morte di Raffaello Bucci, l’ex ultrà della Juve morto precipitando da un cavalcavia della Torino-Savona durante l’inchiesta Alto Piemonte. L’inviato di Report, Federico Ruffo ha raccolto la testimonianza di un’uomo in Inghilterra, cui Raffaello Bucci aveva confidato i timori per la propria vita e, attraverso documenti inediti, verranno mostrati il percorso del tesoro accantonato da Bucci e dai Drughi tramite il bagarinaggio.

Poi l’inchiesta di Report continuerà a Milano, dove si ricostruirà come un gruppo di ultrà della “Curva Sud” sia riuscito a fare piazza pulita di tutti gli altri fino a prendere il controllo degli affari opachi che ruotano intorno allo stadio. Il secondo servizio, invece, si chiama “Caffè: il buono, il rancido e il ginseng“. Un viaggio nei nuovi Specialty coffee, nei bar e nelle torrefazioni dove si importano caffè selezionati e confrontati con il gusto e gli aromi del caffè che beviamo nei nostri bar.

Infine, l’ultimo servizio che si chiama “Vorrei ma non pos” che si occupa delle transazioni in contanti. In Italia una legge in vigore dal 2014 obbliga gli esercenti ad accettare pagamenti elettronici, ma poi si sono scordati di introdurre le sanzioni per punire chi non si adegua.