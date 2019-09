Bianca Guaccero, dopo un inizio un pò turbolento, in cui sono arrivate svariate critiche al programma Detto Fatto di cui è la conduttrice, polemiche in particolare legate alle nuove presenze in studio che sono andate a prendere il posto di Giovanni Ciacci, ha deciso di svoltare, cambiare registro e forse di dare un tocco brioso a Detto Fatto. Non sappiamo se sia stato solo un gioco ma nella recente foto pubblicata su Instagram la bellissima conduttrice ha lasciato tutti i fans sorpresi per il cambio di look. La Guaccero si è mostrata con un nuova acconciatura ed un uovo colore di capelli, nei toni del viola e blu. Si tratta solo di un piccolo gioco con il pubblico e con i filtri di Instagram o la bella conduttrice ha deciso realmente di stravolgere il proprio look? Lo scopriremo oggi nella nuova puntata di detto fatto in onda su Rai 2 alle 14.50.

Novità personali e sentimentali in vista per la bella Bianca Guaccero?

Intanto, per la conduttrice potrebbero essere in arrivo anche delle novità su un piano personale. La Guaccero si è riavvicinata a Nicola Ventola, suo ex fidanzato, ma per ora ha smentito i rumor secondo cui ci sarebbe un ritorno di fiamma con lui. I due sono infatti stati avvistati nuovamente insieme e le immagini sono apparse sul settimanale “Chi”. La bella Bianca in un’intervista a Il Giornale ha dichiarato: “Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. E’ una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre. Ma sono single“.

Qualche tempo fa la conduttrice si era detta felicemente single, ed aveva sottolineato come la sua priorità fosse la serenità della piccola Alice: “Non c’è nessuno nella mia vita ma va bene così per il momento, sono davvero serena e soddisfatta di quello che mi sta accadendo. E’ un momento di grande cambiamento sia lavorativo che personale. Sono una persona con le sue forze e fragilità. Sono una mamma single. L’importante è mia figlia”. Che il cambio di look, per gioco o reale che sia, stia per portare una ventata di novità e di rivoluzione anche nella sua vita sentimentale?