Al via oggi lunedì 23 settembre 2019 la nuova puntata de I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli e Roberta Morise. Come di consueto il lunedì ci sarà lo spazio dell’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox, che svelerà la classifica della settimana valida dal 23 al 30 settembre 2019 per tutti i segni dello zodiaco. Vediamo insieme un piccolo riepilogo della classifica precedente in attesa di conoscere le nuove previsioni di Paolo Fox.

Il riepilogo della classifica della settimana dal 16 al 23 settembre 2019 di Paolo Fox.

In attesa di scoprire la nuova classifica vi facciamo un riepilogo di quella dal 16 al 23 settembre 2019. Al dodicesimo la scorsa settimana c’era il Cancro, all’uncidesimo lo Scorpione, al decimo il Capricorno, al nono l’Ariete, all’ottavo il Leone, al settimo i Pesci. Al sesto posto i Gemelli, al quinto il Toro, al quarto il Sagittario. Al terzo posto c’era la Bilancia, al secondo la Vergine, ed in testa l’Acquario.

La classifica della settimana dal 23 al 30 settembre 2019 di Paolo Fox.

Il nuovo appuntamento con Paolo Fox e con la classifica dei segni valida dal 23 al 30 settembre 2019 è per oggi lunedì 23 settembre 2019 alle 12.30 all’interno del programma I Fatti Vostri.