Lunedì 27 maggio uno dei primi appuntamenti di Rai1 con i risultati e l’analisi del voto sarà all’interno di “UnoMattina”, in onda dalle 6.45 alle 9.55. Il Tg1 curerà uno “Speciale Tg1 elezioni amministrative” dalle 14.55 alle 17, mentre in prima serata sempre su Rai1 (dalle 21.25 e fino alle 24) andrà in onda uno “Speciale Porta a Porta elezioni”, sempre in collaborazione con il Tg1, per commentare e analizzare il voto europeo e il risultato delle amministrative.

Bruno Vespa ospiterà in studio politici e giornalisti e si collegherà con le principali capitali europee. Su Rai2, a partire dalle 8.40 e fino alle 12 andrà in onda un ampio “Tg2 Speciale elezioni europee”. Dalle 14, invece, il Tg2 darà spazio all’esito delle amministrative con 1 ora e 40 di diretta, con ospiti in studio e collegamenti dai principali capoluoghi interessati. L’edizione di “Tg2 Post”, in onda su Rai2 dalle 21, sarà dedicata agli esiti elettorali, così come la trasmissione “Povera patria”, in onda dalle 23.45 su Rai2, una puntata in cui sarà dato ampio spazio ai risultati delle elezioni europee ed amministrative.

Speciale elezioni: la programmazione televisiva

Lunedì 27 maggio dalle 8 su Rai3 ci sarà uno “Speciale Agorà elezioni” e dalle 12 alle 12.50 uno “Speciale Tg3 elezioni europee” con ospiti in studio e collegamenti per le analisi dei risultati. Sempre su Rai3, la Tgr sarà impegnata con uno “Speciale amministrative” dalle 16.30 alle 17, che sarà seguito dallo “Speciale amministrative” del Tg3, dalle 17 e fino 18.50, con anche proiezioni su Piemonte e dieci tra i principali comuni interessati. La Tgr tornerà in diretta su Rai3 con uno speciale di cinquanta minuti in onda alle 23.10, mentre dalle 24 “Tg3 Linea notte” darà ampio risalto agli esiti delle elezioni.

I programmi Rai dedicati alle elezioni

Lunedì 27 alle 9.30, è in programma uno spazio in collaborazione con la TGR in cui Rainews24 commenterà l’esito del voto delle amministrative. Dalle 10 alle 12 l’analisi dei risultati continuerà con lo speciale “Studio24”. Dalle 14.50 alle 17 l’approfondimento sullo spoglio delle elezioni regionali e comunali sarà con lo speciale “Newsroom Italia” e, a seguire, con lo speciale “Telegram”, dalle 17.00 alle 18.30. Ancora spazio ai risultati del voto, in collegamento da Bruxelles, con lo speciale “La Bussola”, dalle 18.30 alle 20.30. In serata, dalle 21 alle 23, verrà trasmesso uno “Speciale elezioni europee” a cura della redazione di “Sabato e Domenica24”.