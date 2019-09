Tale e Quale Show 2019 il riassunto della puntata di ieri 27 settembre 2019

Ieri sera è andata in onda un’altra scoppiettante puntata di Tale e Quale Show 2019, condotta, come di consueto, da Carlo Conti. Ospite della puntata è stato il comico e conduttore Max Giusti. Francesco Monte si è aggiudicato la vittoria con la sua interpretazione, applauditissima di Ed Sheeran in Perfect. La giuria è rimasta molto colpita dall’esibizione di Monte.

“Sei stato straordinario. È il mio cantante preferito. Sei riuscito a imitare perfettamente uno dei più grandi cantanti al mondo. Speravo non stonassi. Ti sei confrontato con un mostro sacro. Un numero pazzesco”, ha commentato Vincenzo Salemme. Il secondo posto è stato conquistato da Agostino Penna che ha imitato Nicolas Reyes dei Gipsy Kings. Sua madre lo ha applaudito tra il pubblico. Al terzo posto troviamo Tiziana Rivale che si è cimentata con successo nell’arduo compito di imitare Patty Pravo. “Per me eri commovente, identica”, ha commentato Salemme.

La classifica della terza puntata di Tale e Quale Show 2019

La classifica della terza puntata di di Tale e Quale Show 2019: Francesco Monte, Agostino Penna, Tiziana Rivale, Davide De Marinis, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi, Gigi e Ross, Francesco Pannofino, Flora Canto, Eva Grimaldi, Sara Facciolini, David Pratelli.

Le imitazioni riuscite più riuscite

La giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Max Giusti ha apprezzato molto le esibizioni di Davide De Marinis alle prese con Edoardo Bennato ne Il rock di Capitan Uncino, di Gigi e Ross che hanno imitato Ornella Vanoni e Gino Paoli e di Francesco Pannofino nella sua interpretazione di Fred Buscaglione in Che bambola!.