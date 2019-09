Dopo essere stata piantata in asso in esterna da Alessandro (vedi nostre anticipazioni di ieri) alla bella Veronica viene comunicato dalla redazione che, se vuole, ha l’opportunità di andare in esterna con Giulio. Le anticipazioni di U&D mostrano che la Burchielli, scossa dal comportamento di Zarino, ci pensa su a lungo, e infine rifiuta la proposta. La corteggiatrice finisce per capire che Alessandro prova dei sentimenti per lei.

Attraverso le ultimissime anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico vediamo che, al rientro in studio, la corteggiatrice si dichiara per Alessandro. Di fronte a questa scelta, Giulio Raselli rimane assai male: durante tutto il corso della puntata, non smetterà di lanciare frecciatine alla bellissima corteggiatrice. Secondo la Quattrociocche Veronica è attratta da Giulio, ma non vuole ammetterlo per non far torto ad Alessandro.

Veronica nel mirino delle critiche!

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, Veronica in tal modo entra nel mirino delle critiche dei tronisti e delle altre corteggiatrici. La considerano inaffidabile. Alessandro è deluso, non le crede più. La Burchielli, comunque, forse per tranquillizzare il tronista che dice di aver scelto, ripete più di una volta che non ha alcuna intenzione di uscire ancora con Giulio.