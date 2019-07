Temptation Island 2019: il riassunto della quinta e penultima puntata di lunedì 22 luglio 2019!

Massimo viene convocato nel pinnettu per vedere un video di Ilaria con il tentatore Javier. Lei gli chiede cosa farebbe se uscissero stasera, è evidente che lei è molto presa. I ragazzi incominciano il quinto e penultimo falò. Massimo confessa di avere un debole per la tentatrice Elena. Nel video recapitato a Massimo, Ilaria e Javier sono molto vicini, si abbracciano fin quasi a baciarsi. “Schifo” è il commento di Massimo. In seguito tocca a Ilaria vedere i video di Massimo: lui si confida con Nicola e dice di voler vedere Elena fuori dal programma. Ilaria prende malissimo il video.

Viene il turno di Nicola e Sabrina. Lui è amareggiato perché lei lo ha definito un eterno immaturo. Si consola con Maddalena. Sabrina ha un video da vedere: Nicola e Maddalena sono abbracciati, poi lui va in casa delle single. Sabrina capisce che i due si piacciono ma sono molto frenati. Nicola guarda i video di lei: Sabrina e Giulio si godono dei momenti sulla barca da soli. In un secondo video i due sono molto in sintonia.

Vittorio e Katia

È il momento di Vittorio e Katia. C’è un video in cui Vittorio ammette di essere attratto dalla single Vanessa, poi dice che ormai non vuole più il rapporto con Katia. Vittorio e Vanessa sono molto uniti e Katia non ci sta: è sconvolta, pensa che lui non sia stato veramente innamorato di lei. Filippo ha un video di Katia e Nicolas che si divertono insieme. Nicolas dice di vedere in lei una bella persona, ma è convinto che lei si nasconda dietro una corazza, perciò Vittorio è in questa situazione.

Massimo e Ilaria

Massimo accetta di trascorrere il weekend con Elena, e viene a sapere che invece Ilaria non ha voluto fare il weekend con Javier. Questi ci rimane male e dice che non vuole stare più nel villaggio. Ilaria è in crisi perché non si aspettava della reazione del tentatore, ma al tempo stesso non vuole fare un torto a Massimo. Anche Massimo è in crisi perché sente la mancanza di Ilaria, ma teme che sia solo per abitudine.

Il confronto finale!

Il giorno dopo Massimo sente di avere il cuore da un’altra parte e decide di confrontarsi con Ilaria prima di iniziare qualcosa con Elena. Nel confronto, Ilaria è molto agguerrita e gli chiede di non prenderla in giro. I due si rinfacciano tutto quello che hanno fatto nel villaggio. Massimo l’accusa di non essere cambiata. Insieme rivedono tutti i video. Come finirà la loro storia?