Beautiful, anticipazioni della settimana 29 luglio 2 agosto 2019!

Le ultimissime anticipazioni di Beautiful, basate sulla trama delle puntate in onda da lunedì 29 a venerdì 2 agosto 2019, rivelano importanti novità e colpi di scena! La madre di tutte le soap opera, con le sue vicende sempre scabrose ed avvincenti, attende i suoi aficionados dal lunedì al venerdì dalle 13:45 alle 14:10, sempre su Canale 5.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Katie e Thorne si sposano a Villa Forrester con una cerimonia intima ed emozionante. Brooke coglie l’occasione per chiedere alla sorella di fare un passo indietro sulla vicenda di Bill e dell’affidamento del piccolo Will, ma non c’è modo di convincerla: la minore delle Logan è decisa ad andare fino in fondo!

Liam e Wyatt si schierano con il padre!

Colpo di scena nel giorno dell’udienza: le anticipazioni di Beautiful rivelano che Wyatt e Liam, chiamati come testimoni, decidono di sostenere il padre e non parlano contro di lui, mentre a sua volta Justin dice al giudice McMullen che lo stesso Thorne, forse, non ha le credenziali del “buon padre”, considerate le oscure circostanze nelle quali ha perso la vita la dolce Aly.

Invece Ridge testimonia contro Bill, ricapitolando davanti a McMullen l’amore ossessivo del magnate nei confronti della nuora, oltre a tutte le volte che ha cercato di attentare alla sua vita. Nelle more, Eric si dice molto soddisfatto del ritrovato rapporto tra Ridge e Thorne, dopo anni e anni di incomprensioni e rivalità, mentre il matrimonio tra Brooke e lo stilista sembra ormai arrivato al capolinea!