Temptation Island vip 2019: il riassunto della puntata di ieri 9 settembre 2019

Ieri sera è andata in onda la prima puntata dei Temptation Island 2019 con la conduzione della pimpante Alessia Marcuzzi. Già dalle battute iniziali della trasmissione si capisce che l’esperienza del reality ha segnato il destino di alcune delle coppie di vip che hanno deciso di mettersi alla prova. Un rapporto che sembra decisamente in crisi è quello tra Pago e la compagna Serena.

Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2019 una coppia ha lasciato il programma a tempo di record. Ciro Petrone ha trasgredito la regola che impone la separazione delle coppie per tutta la durata del programma, decidendo di raggiungere Federica nel villaggio delle fidanzate. Il gesto non è stato per nulla apprezzato dalla ragazza.

Ciro e Federica

Ciro ha giustificato quella che è stata una vera e propria fuga affermando di non riuscire a tollerare oltre la separazione dalla sua fidanzata. A nulla sono valsi i tentativi degli altri fidanzati e della produzione di impedire il gesto che ha segnato l’esclusione della coppia dal programma. Tutto è nato dal rifiuto di Federica di presentarsi al falò di confronto chiesto dal suo fidanzato. Ciro non ha accettato la decisione della ragazza ed ha deciso di forzare la mano. La reazione della fidanzata non è stata positiva, si è sentita prevaricata ed ha precisato di non avuto il tempo ed il modo di chiarire i propri dubbi.

Pago e Serena

Temptation Island vip 2019 si sta rivelando un’esperienza amara per Pago che ha ascoltato le critiche che la sua fidanzata Serena gli muove. Dalle parole della ragazza trapela molta insoddisfazione. Serena vorrebbe qualcosa di più dal rapporto con Pago e rivela di stare proseguendo la storia con lui accontentandosi. Il ragazzo rimane molto male per le confessioni fatte da Serena al single Alessandro, anche perchè lei ha affermato di non sapere se lo ama ancora. L’intesa evidente nata tra la fidanzata ed il tentatore è fonte di grande dispiacere per Pago che crolla in una crisi di pianto davanti allo schermo.