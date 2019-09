Stefano Oradei racconta la verità sulla fine dell’amore con Veera Kinnunen a Storie Italiane

Stefano Oradei, uno dei ballerini più famosi di Ballando con le Stelle, ospite nel programma di Rai 1 Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, ha parlato per la prima volta in tv della fine della storia d’amore con Veera Kinnunen, nota ballerina della stessa trasmissione alla quale è stato legato per circa 11 anni. Durante l’ultima edizione del programma i due ballerini, dopo un periodo di crisi, percepito anche dai telespettatori in particolare in una delle ultime puntate, all’inizio dell’estate si sono lasciati. La ballerina si è fidanzata con il suo allievo nella scorsa edizione Dani Osvaldo. Proprio il rapporto con quest’ultimo aveva suscitato le gelosie di Oradei. Dopo la fine della storia con quest’ultima la bellissima ballerina deciso di cominciare una relazione proprio con Osvaldo, che ha fatto molto discutere ed impazzare il gossip durante l’estate.

Stefano Oradei racconta la fine dell’amore con Veera Kinnunen.

Oradei, che è stato ospite di “Storie Italiane”, nella puntata che è stata registrata ieri e mandata in onda oggi non è riuscito a trattenere le lacrime. “Ho sofferto tantissimo per la fine della mia storia con Veera…Sono stati 11 anni meravigliosi. La vita insieme non si cancella“. Stefano, che prima di oggi non aveva mai voluto rilasciare interviste su questa vicenda, ha spiegato di aver avuto bisogno di tempo in seguito alla rottura con Veera: “È stato un periodo di silenzio giusto per trovare me stesso e per trovare i tempi giusti. Qui mi sento in famiglia e mi è stata data la possibilità di dire la mia“. La conduttrice ha poi dovuto interrompere la trasmissione ieri, e la versione integrale dell’intervista a Stefano è stata trasmessa oggi martedì 10 settembre.

Il ballerino ha affermato con chiarezza che la storia con Veera fosse già finita prima dell’inizio della nuova relazione della ballerina con l’ex calciatore Dani Osvaldo: “Sono felice di tutto quello che siamo stati non voglio vivere un’emozione negativa e so che per lei è la stessa cosa. Abbiamo avuto alti e bassi ma come tutte le coppie. Io voglio ricordare solo cose belle anche per un rispetto nei confronti di Vera”. Oradei quindi ribadisce: “La nostra storia si è chiusa prima poi lei ha fatto la sua scelta. Il nostro rapporto finito per il loro incontro? Non lo so, ci siamo divisi prima che lei stesse con Dani, non c’è altro da andare a ricercare, non è stato quello il mio obiettivo”. A Storie Italiane uno Stefano sicuramente triste e malinconico, ma anche forte e determinato a ricominciare dopo la fine di una storia così importante.