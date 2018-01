Gemma e Giorgio ritorneranno insieme a partire dalle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda il mese di gennaio? E’ questa la domanda che moltissimi spettatori della trasmissione di Maria De Filippi si stanno ponendo in questi giorni.

Gemma e Giorgio è scattato di nuovo l’amore?

Gli ultimi rumors, svelano che nel corso dell’ultima registrazione avvenuta qualche giorno fa, Gemma Galgani ha sorpreso il suo ex fidanzato, Giorgio, tappezzando il suo camerino con oggetti acquistati appositamente per lui durante il suo viaggio natalizio in Egitto. Tale sorpresa ha lasciato il cavaliere senza parole e ha creato in lui anche un po’ d’imbarazzo. Giorgio Manetti, perònon ha cambiato idea e ha sottolineato di nuovo il suo pensiero. Di provare solo affetto nei confronti di Gemma e non se la sente di riprendere in mano la loro storia d’amore. La dama torinese, ha dichiarato che la sorpresa organizzata per Giorgio non aveva alcun doppio fine soltanto quello di stupirlo ancora un po’ e fargli capire che prova davvero un sentimento nei suoi confronti.

Gemma è uscita a cena con un gigolò pagato da Tina.

Durante la nuova registrazione di Uomini e donne over, c’è stato il momento in cui Gemma e Tina si sono scambiati i regali di Natale. La sorpresa più clamorosa è stato il dono di Tina Cipollari per Gemma. La Cipollari ha donato alla dama torinese un gigolò. Un regalo che Gemma non si aspettava, ad ha subito ammesso di non averne bisogno e di non voler assolutamente un gigolò per riprendersi dalla delusione d’amore con Giorgio. Nello stesso tempo, però, Gemma ha dichiarato che l’invito a cena del gigolò non lo avrebbe rifiutato e quindi è uscita a cena con il gigolò donato da Tina.

