Paolo Crivellin sceglierà la corteggiatrice con cui lasciare lo studio? Nelle scorse puntate trono classico di Uomini e Donne, Paolo Crivellin non è stato presente in trasmissione. Il tronista nel tempo trascorso nel dating show di Maria De Filippi si è trovato in bilico tra la scelta e l’abbandono del trono. Crivellin infatti dopo essere uscito con diverse corteggiatrici, da Ester Glam a Giorgia Caldarulo, è rimasto con le due cortegiatrici Angela Caloisi e Marianna Acerno. Crivellin farà finalmente la scelta e vivere la sua relazione d’amore con una delle due corteggiatrici?

Il soggiorno in villa con Marianna e Angela.

Il tronista da settimane assente durante le registrazioni del trono classico, in molti sul web avevano ipotizzato che fosse stato allontanato dalla produzione del programma, per la sua indecisione Il sito di Davide Maggio, ha svelato, in anteprima, il “mistero” che ruotava intorno alla scelta di Paolo Crivellin. A Paolo Crivellin sarà data l’opportunità di soggiornare in una villa, situata nel reatino, con entrambi le corteggiatrici rimaste, ovvero sia con Angela Caloisi che con Marianna Acierno.



La villa sarà suddivisa in tre spazi per ciascuno e Paolo potrà trascorrere del tempo singolarmente con una mentre l’altra potrà osservarli in un’altra area della villa. Però sarà data la possibiltà di oscurare alcuni momenti all’insaputa dell’altra rivale, questo, evidentemente, per creare un po’ di suspance sulla preferenza finale di Paolo. La modalità di questa scelta è del tutto nuova per il dating show, Uomini e Donne, probabilmente dovuta per agevolare il difficile percorso sul trono della scelta di Paolo Crivellin.

