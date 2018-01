Francesco Monte rischia la squalifica dall’Isola dei Famosi 2018 edizione 13 per aver fumato marijuana? Gli strascichi del putiferio avvenuto lunedì 29 gennaio 2018 tra l’eliminata della scorsa puntata Eva Henger e l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte si fanno sentire ancora e soprattutto oggi. Le accuse sono di uso di sostanze illegali quali marijuana da parte di Monte, e non sono passate inosservate al popolo del web e dei media in generale.

Francesco Monte prossimo all’eliminazione? La produzione di dell’Isola dei famosi sta vagliando l’ipotesi.

Tutto è cominciato all’inizio della seconda puntata serale di questa tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi: Eva Henger, ex diva hard ha infatti asserito contro Francesco Monte, reo di averla nominata: “Francesco, tu dovresti essere squalificato perché hai portato la droga in villa (si riferisce al periodo prima dell’inizio del reality vero e proprio ndr) fumando marjuana“.

La Henger ha continuato: “Quando siamo entrati in casa il primo giorno abbiamo chiesto se potevamo uscire e hanno risposto di no, che abbiamo firmato un contratto con delle regole. Nel contratto c’era anche scritto che è vietato l’uso delle droghe. Tu e altri vi siete fatti le canne. A me dava fastidio quell’odore tutto il giorno. Fumavano fino alle 3 di notte, anche a Nadia dava fastidio. Perché lo dico ora? Perché nella scorsa puntata non ho fatto in tempo, ma mi sono lamentata durante tutta la settimana”.

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha cercato di mediare la situazione e ha chiesto alla Henger come mai abbia tirato fuori questa storia proprio a ridosso dell’eventuale eliminazione. Per poi sentenziare “Quello che avete fatto prima di cominciare l’isola non mi interessa – continua la Marcuzzi – quindi questa cosa non ha senso”. L’ex tronista di Uomini e Donne da parte sua ha asserito: “Ce la vedremo in tribunale”.

Le conseguenze che potrebbero esserci a seguito della “rivolta” del pubblico dell’Isola e dell’opinione pubblica.

Sebbene la Henger sia stata eliminata il suo j’accuse non è stato privo di conseguenze. Se molti si sono accaniti contro la donna accusandola di vendicatività, i più invece hanno considerato questa eventualità, l’uso di sostanze illegali, come molto grave e non giustificabile. Intanto, Mediaset indaga sulla vicenda e dirama un comunicato ufficiale per far luce sull’accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA