Lunedì 29 gennaio è andata in onda la seconda puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che tuttavia non è stata accolta dal pubblico e dal web con il gradimento che ci si aspettava. A non essere piaciuto è stato soprattutto il momento di litigio tra Eva Henger e Francesco Monte.

La vicenda: il presunto uso di droghe che va contro le regole del programma.

Eva Henger, nominata della settimana e poi eliminata da L’Isola dei Famosi, racconta una verità shock durante l’inizio della seconda puntata del reality, in onda lunedì 29 gennaio 2018. L’ex diva hard ha infatti asserito contro Francesco Monte, reo di averla nominata: “Francesco, tu dovresti essere squalificato perché hai portato la droga in villa (si riferisce al periodo prima dell’inizio del reality vero e proprio ndr) fumando marjuana“. Nel contratto c’è una clausola sul divieto dell’uso di droghe, e per chi la viola la sanzione c’è la squalifica immediata. La Henger ha incalzato: “Mi hai offerto pure un tiro e io ti ho detto no”.

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha cercato di mediare la situazione e chiede alla Henger come mai abbia tirato fuori questa storia proprio a ridosso dell’eventuale eliminazione. Per poi sentenziare “Quello che avete fatto prima di cominciare l’isola non mi interessa – continua la Marcuzzi – quindi questa cosa non ha senso”. L’ex tronista di Uomini e Donne da parte sua ha asserito: “Ce la vedremo in tribunale”. Tutti in studio si sono scatenati contro la Henger, che avrebbe avuto la colpa di essere stata vendicativa.

Sul web molti hanno sostenuto questa tesi, e altri invece si sono scagliati contro la produzione, che non ha preso provvedimenti, anzi il programma è continuato con prese in giro ai danni di Francesca Cipriani accusata di fingere di stare male dopo una settimana senza cibo, e varie battutine leggere su liti e avvenimenti poco importanti della settimana.

Le reazioni alla lite tra Eva Henger e Francesco Monte!

Tra le reazioni alla scioccante lite avvenuta durante il programma, non poteva non essere notato il “mi piace” su Instagram di Veronica Cozzani, mamma di Cecilia Rodriguez ed ex suocera di Monte, che più volte ha difeso e mostrato affetto per l’ex della figlia, ma che questa volta ha messo “mi piace” ad un post contro Monte. Nel post si criticava il comportamento della produzione, di Alessia Marcuzzi e degli opinionisti, si accusava il programma di voler proteggere uno dei protagonisti più seguiti del programma. Tra l’altro le telecamere già seguivano i partecipanti, ha aggiunto la fan di Cecilia Rodriguez, autrice del post, che ha anche detto: “Non si può aver crocifisso due ragazzi per la scena dell’armadio come diseducativa e lasciar passare il fatto che la canna sia educativa o semplicemente libertà personale!”. Decisamente il pensiero di molti non solo di una simpatizzante della famiglia Rodriguez.

Tutti sono rimasti straniti, e alcuni volti noti hanno commentato l’accaduto. Alfonso Signorini ha scritto una battuta ironica di disappunto, mentre Vladimir Luxuria ha difeso Francesco Monte. Il pubblico è diviso, ma il regolamento parlava chiaro ed è stato violato e niente è stato fatto per rimediare.

