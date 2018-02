La showgirl Belen Rodriguez sostiene l’ex cognato sul caso “droga” scoppiato sull’Isola dei Famosi 2018. L’ex naufrago Francesco Monte si è sfogato con un lungo post su Instagram, dopo le accuse mosse da Eva Henger, di aver utilizzato sostanze stupefacenti prima dell’inizio del reality. Monte, si è affidato ai social per difendersi ed ha ottenuto anche il sostegno della ex cognata.

Le dichiarazioni di Francesco Monte su Instagram.

Su instagram, Francesco Monte, ha scritto in un post: «Ho deciso di ritirarmi dal gioco perchè le ultime vicende dell’isola dei famosi hanno fatto sì che questo non fosse più un gioco, appunto, ma una gogna. Resa ancor più insopportabile dal fatto che stando reclusi è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene. Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate ed io mi difenderò con la legge, senza ricorrere ad inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere ad un magistrato nelle sedi opportune. Ho 29 anni, sono cresciuto in una famiglia per bene, so di essere una persona per bene, ho ricevuto dai miei genitori educazione e tanto rispetto per il prossimo, attraverso cui ho maturato rispetto anche per me stesso e per queste ragioni chi si aspetti da me proclami, controaccuse, fango da spargere ogni dove, rimarrà deluso». Il post pubblicato da Monte ha ricevuto più di 266 mila like e 11 mila commenti. E tra questi è spuntato anche quello di Belen Rodriguez, sorella della ex fidanzata di Francesco Monte, Cecilia Rodriguez. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

