Uomini e Donne, ultime news. La puntata di Uomini e Donne del 13 febbraio 2018 è iniziata con le corteggiatrici di Nicolò, Marta e Virginia, dove viene mostrato il recall dopo la scorsa puntata, dove si vede Virginia in lacrime. Poi è partita l’esterna di Marta e Nicolò. I due sono andati a Venezia e si abbracciano sul vaporetto e si sono scambiati alcuni baci a stampo. Marta non sa se fidarsi di lui, anche se si sente molto emozionata.

Uomini e donne: Marta e Manuela K. lasciano lo studio.

In Studio Maria De Filippi ha comunicato che Gianni Sperti, ha ricevuto una segnalazione da una spettatrice tramite messaggi dove si fa riferimento ad una scappatella della corteggiatrice con uno studente di Ferrara. Per Marta si tratta solamente di uno scherzo di un amico ma poi vengono mostrati gli screenshot delle conversazioni tra i due. Dunque, la redazione ha sentito degli amici di questa persona ma si sono rifiutati di intervenire e commentare. Allora, Nicolò dice che Marta può andare via adesso, per Marta si tratta solamente di uno scherzo ma il tronista le chiede di chiamare quella persona: ma Marta si rifiuta, Nicolò insiste. Marta e Nicolò iniziano a discutere e finiscono così per litigare e la corteggiatrice esce dallo studio e Nicolò la insegue.

Poi in studio arrivano le corteggiatrici, Federica, Manuela, Valentina e Roberta per il tronista Mariano. Si parte da Federica. Poi in studio rientrà Nicolò e comunica di aver insistito con Marta affinché lei chiamasse l’amico ma la corteggiatrice si è rifiutata. Il tronista non vuole andare avanti. Maria rivela di aver saputo che prima della registrazione Manuela K. è scesa da un suv bianco con un ragazzo con il quale si è baciata. Lei dice che già aveva intenzione di parlare con il tronista ed eliminarsi. Manuela lascia lo studio.

