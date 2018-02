Il programma satirico di canale 5, Striscia la Notizia trasmette il fuorionda di Federica Panicucci. Nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri sera, 15 febbraio 2018, il tg satirico di Canale5 ha trasmesso un fuori onda in cui la conduttrice di Mattino Cinque si lamenta del collega Francesco Vecchi. Scopriamo le dichiarazioni fatte dalla conduttrice.

Il fuorionda a Striscia la Notizia di Federica Panicucci che infierisce contro Francesco Vecchi.

La Panicucci, assistendo al dilungamento del collega perde la pazienza e ovviamente senza che Francesco Vecchi la senta ha dichiarato: “A me non frega un ca*zo, deve chiudere! Guarda che è veramente un figlio di buona donna questo qua (…) Questo è un cretino. Se tu gli dici che devi chiudere, deve chiudere“. Lo ha affermato la conduttrice, parlando con un assistente dietro le quinte. E la sua irritazione non si placa nemmeno quando Vecchi conclude il suo spazio d’approfondimento scusandosi con lei per il ritardo. Federica Panicucci, infatti, ha aggiunto: “Quando a settembre sarai a casa tua poi ti dispiacerà un po’ di più, vedrai. Testa di ca*zo, io i miei minuti li voglio recuperare, non mi rompessero il ca*zo“

Il tg satirico di Canale5 è ritornato ad occuparsi di Federica Panicucci. Lo aveva già fatto a seguito del botta e risposta con Barbara D’Urso in occasione dell’anniversario di Mattino Cinque. Negli ultimi giorni, la conduttrice aveva parlato nella sua trasmissione dei tapiri d’oro assegnati a Francesco Monte e Ignazio Moser. In particolare aveva difeso strenuamente la sincerità dei comportamenti dei protagonisti del triangolo, Monte-Rodriguez-Moser sulla quale striscia aveva avanzato delle ipotesi e scaturito dei dubbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA