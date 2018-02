Al trono over di Uomini e Donne, nuovo flirt per Gemma Galgani? Nello studio di Uomini e Donne per il trono over è stato presentato un nuovo cavaliere di nome Armando. Armando ha 65 anni, ed è un uomo molto distinto, è stato annunciato attraverso un video girato da sua figlia, nel quale veniva mostrata la sua automobile di lusso e la sua grande casa. Dunque, un uomo benestante che ha incuriosito subito il parterre femminile.

Uomini e Donne: un nuovo flirt per Gemma Galgani?

L’opinionista Tina Cipollari comincia a stuzzicare l’acerrima nemica Gemma Galgani e propone ad Armando proprio la bionda dama che, dopo si avvicina e scambia con il cavaliere qualche battuta. Gemma Galgani dopo la chiusura della conoscenza con Raffaele crede ancora nell’amore e non smette di sperare. Sarà Armando il nuovo flirt della dama?

Il nuovo cavaliere Armando ha ballato prima con Grazia e poi con Gemma. Gemma Galgani quando le viene chiesto cosa pensa del nuovo cavaliere Armando dice: “E’ un signore molto divertente e piacevole”. Subito dopo il ballo si capisce che l’interesse è reciproco. Dopo il ballo con Gemma, Armando si lascia andare a un commento: “Abbiamo uno splendido futuro davanti a noi”. Tina Cipollari in modo sarcastico ha dichiarato: “L’hai già conquistata, ma se vuoi un consiglio levatela di torno”. subito”. Sarà riuscito Armando a conquistare la dama e a farle dimenticare Giorgio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA