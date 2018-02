Bianca Atzei sofferente, viene portata via momentaneamente dall’Isola dei Famosi per accertamenti. Sembrerebbe un approdo maledetto quello dell'”Isola dei famosi” poichè a poco a poco i naufraghi stanno perdendo tutti colpi. Dopo il ritiro di Chiara Nasti, che non ha retto alla lontananza dal fidanzato e dalla famiglia, quello di Craig Warwick, per un incidente e l’inclinazione delle costole, e l’abbandono di Giucas Casella, per un “problemino di salute”, (strappando la promessa di ritornare se i problemi di salute si riveleranno infondati dopo il ricovero il Honduras) anche Bianca Atzei, sembrerebbe per una forte insolazione, si è sentita male ed è stata portata via momentaneamente dall’isola per alcuni accertamenti.

Ad accompagnare la cantante alla barca che l’ha condotta via dall’Isola per ricevere cure mediche sono stati Franco Terlizzi e Amaurys Perez, molto preoccupati per lei. Per fortuna però nella mattinata stessa la barca ha riportato la naufraga dai suoi amici, che l’hanno riaccolta, dopo gli accertamenti medici, con grande gioia: “Avevo paura che non ce la facesse più a continuare, ma invece sta dimostrando che è tosta” commenta Amaurys soddisfatto. Bianca è benvoluta da tutti, l’unico a non accoglierla con affetto è Filippo Nardi, che a detta della naufraga non le rivolge la parola da qualche giorno: “Mi dispiace molto perché se fosse successo qualcosa a lui sicuramente gli avrei chiesto come stava”. Filippo la sera stessa, durante la diretta, è stato eliminato dal televoto, essendo uno dei tre concorrenti in nomination.

Intanto, subito dopo il ritorno della cantante sull’Isola, Marco Ferri ha tentato di capire, se una voce riferitagli da Elena Morali sia vera, ovvero che Franco gli abbia dato del “pezzo di m***a” a causa della nomination fatta durante l’ultima diretta: “Io parole dispregiative nei tuoi confronti non ne ho usate” si difende l’ex pugile. Elena è sconcertata da quanto Franco abbia preso male la nomination: “Ieri sera quando sono arrivata io (la telecamera non c’era) Marco si è alzato per andarsene con Amaurys. È rimasto Franco e mi ha detto: guarda se io divento il Mejor quel **** di Marco lo mando al televoto direttamente”.

