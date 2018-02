Il look di Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi, 23 febbraio 2018. Oggi, venerdì 23 febbraio 2018, torna su Rai 2 Caterina Balivo per l’ultima puntata della settimana con Detto Fatto. Anche oggi sono stati proposti tanti tutorial interessanti, con Caterina Balivo sempre sorridente e simpatica. La conduttrice, per la puntata di Detto Fatto di oggi, ha scelto di indossare un completo primaverile con canotta bianca e gonna fucsia. A completare il look sono dei sandali alti in tinta con la gonna.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 23 febbraio 2018: moda, cucina, tagli capelli ed i consigli di Titti e Flavia.

A Detto Fatto torna Fabrizio Crispino con un altro tutorial di moda. Oggi Fabrizio realizza senza ago e filo un abito indossato da Kylie Minogue: si tratta di un tubino nero con scollatura a barca. Crispino, poi, propone un nuovo modello per Kylie, un abito lungo floreale con un profondo spacco sulla gamba. Michel Paquier ripropone altre ricette del suo viaggio per l’Europa. Oggi a Detto Fatto propone un Waffle ricoperto da caramello salato e golosa crema chantilly alla fragola.

Tony Pellegrino torna a Detto Fatto con un nuovo tutorial di tagli di capelli per una giovane ospite. Tony taglia i lunghi capelli della sua ospite e realizza un taglio adatto al suo volto piccolo e ovale: si tratta di un bob riccio con una frangia morbida. A Detto Fatto Titty e Flavia tornano a risolvere i problemi di economia domestica, ed oggi insegnano a Mirco come sistemare le scarpe. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

