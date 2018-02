Uomini e Donne, le ultime news. Giorgio e Gemma, i protagonisti del Trono Over di “Uomini e donne”. Per lui la storia con Gemma è ormai chiusa, per Gemma, invece, non è mai finita ed ha cercato in ogni modo di riconquistare il cavaliere. Nell’ultima puntata, in studio è avvenuto l’ultimo scontro, finito con le lacrime di Gemma che lascia lo studio dopo che Giorgio gli ha detto: “Guardami in faccia! Io non tornerò mai più con te!.”.

Gemma Galgani ha chiesto un nuovo confronto con Giorgio Manetti?

Nelle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne potrebbero essere in arrivo colpi di scena e sorprese. Secondo alcune anticipazioni diffuse sul web hanno svelano infatti che Gemma Galgani avrebbe chiesto un nuovo confronto con Giorgio Manetti. Nelle scorsa puntata, il cavaliere ha ribadito alla dama non potrà esserci mai più una relazione. Sembra che questa sta volta sia proprio la Galgani a voler concludere questa vicenda una volta per tutte. La dama, ha deciso di chiarire una volta per tutte le sue opinioni in merito a ciò che è accaduto nelle ultime settimane con Giorgio, e mettere per sempre la parola fine.

Le parole di Giorgio Manetti che hanno ferito Gemma Galgani.

Durante la scorsa puntata, si è discusso dell’intervista di Giorgio avvenuta qualche settimana fa, nella quale secondo Gemma, il cavaliere avrebbe confessato di essere ancora innamorato di lei. In studio viene fatto ascoltare un pezzo della registrazione del file audio, dove si sente Giorgio dire: “Ti ho amata a modo mio“.

Gemma ribadisce di essere convinta che Giorgio provi dei sentimenti per lei, perché quando ballano o quando lui la stringe a sé avverte di non essergli indifferente. Allora Tina ha replicato: “Te lo dico io… non ti ha mai amata!”. Allora Giorgio rivolgendosi a Gemma le ha detto: “Guardami in faccia! Io non tornerò mai più con te! Vita natural durante! E non speculare più sui nostri balli!”. Gemma in lacrime gli ha risposto: “E tu sui miei sentimenti!” e lui in modo ancora più severo: “Questa faccia la vedrai solo in fotografia!”.

L’opinionista, Tina Cipollari ha sbottato: “Ma che sei una ragazzina di 16 anni?“. La Galgani ha risposto: “Non mi interessa niente dell’età, a me interessano i sentimenti che investo“. Maria De Filippi, è intevenuta dicendo a: “Tina, lasciala stare ma non lo vedi come sta?” ed ha invitato la dama a lasciare lo studio, dove e rientrata poco dopo.

