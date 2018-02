La prova del cuoco, le nuove ricette di oggi lunedì 26 febbraio 2018. Oggi è in onda una nuova puntata del cooking show di successo di Rai 1 La prova del cuoco. Al timone della trasmissione Antonella Clerici, dopo il grande successo ottenuto venerdì con Sanremo Young. Prima di scoprire le ricette proposte nella puntata odierna de La prova del cuoco, ricordiamo alcune pietanze realizzate nella puntata di venerdì 23 febbraio 2018, condotta da Federico Quaranta. Nella puntata in onda oggi vengono riproposte alcune delle ricette di questa edizione e non la puntata in diretta, la cui registrazione salta a causa della neve.

La prova del cuoco, le ricette di oggi lunedì 26 febbraio 2018.

Nella puntata di oggi lunedì 26 febbraio 2018 de La prova del cuoco viene riproposta una ricetta di Gianfranco Pascucci, ossia i paccheri con pesciacci, rosmarino e bottarga. In particolare vengono usati pesci di terza, aglio, rosmarino, vino bianco, aceto, un mestolo di brodo vegetale e bottarga di tonno.

La prova del cuoco, ricordando le ricette di venerdì 23 febbraio 2018.

Nella puntata di venerdì de La prova del cuoco Natale Giunta e Francesca Marsetti nella prima manche di gara si sono cimentati nella preparazione della quiche lorraine, che Giunta ha realizzato con ricotta, pinoli e uvetta, mentre la Marsetti con pomodori secchi e paprika. Guido Castagna ha preparato la sacher torte, la torta al cioccolato per eccellenza con marmellata di albicocche e una deliziosa ganache preparata con panna, cioccolato fondente e glucosio. Anna Moroni ha preparato a La prova del cuoco i panzerotti fritti farciti con mozzarella, pomodoro, formaggio grattugiato, ricotta, sale. Il nuovo appuntamento con La prova del cuoco è oggi per lunedì 26 febbraio 2018 alle 11.50 sempre su Rai 1. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

