La risposta di Cecilia Rodriguez a coloro che ipotizzavano un ritorno con l’ex fidanzato Francesco Monte. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte hanno avuto una lunga relazione durata 5 anni ed è stata interrotta in diretta durante la permanenza dell’argentina nella casa del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata di Italia, la sorella di Belen si è innamorata di Ignazio Moser, e così ha detto addio a Francesco Monte per iniziare una relazione con Ignazio.

Quando Cecilia ha concluso l’esperienza del reality, ha avuto un confronto con Francesco, durante il quale i due ex si sono detti definitivamente addio. Ma alcuni giorni fa, Eva Henger ha fatto delle rivelazioni riguardo a Francesco Monte e Cecilia Rodriguez. Secondo quando rivelato dalla Henger, in Honduras prima delle accuse del canna-gate, Francesco Monte ha confessato ad Eva che tra lui e la sua ex ci sarebbe stato qualcosa.

Dopo questa dichiarazione della Henger sul web sono iniziate a circolare voci che ipotizzavano addirittura che i due potessero tornare insieme. Allora, Cecilia Rodriguez ha ritenuto opportuno replicare a questi rumors circolati e ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Oggi dove ha dichiarato: “Ma che cosa pensano, che io sia una che prende in giro il pubblico? Io, quando faccio una scelta, e ho scelto Ignazio, non cambio idea. Sarei veramente una brutta persona, una persona molto brutta, a pianificare certe cose”. Poi la Rodriguez ha aggiunto: “Io sono gelosa e non sarei contenta per nulla se Ignazio frequentasse una sua ex. Certo, io ho rivisto Francesco, una volta dopo il GF, da ex fidanzati. Siamo stati insieme per cinque anni, era giusto farlo. Ci siamo chiariti, abbiamo riso, abbiamo pianto e poi basta“.

