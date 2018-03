Pensioni anticipate, oggi 1 marzo 2018. Le ultime novità su Opzione donna

Riforma delle pensioni 2018: Proroga di Opzione donna. Il tema della proroga di Opzione donna al 2018 è presente nel capitolo pensioni dei programmi politici di varie forze politiche impegnate nella competizione elettorale. Il Movimento Opzione Donna, impegnato da tempo proprio per ottenere quest’obiettivo, ha segnalato che nel programma di governo di Potere al popolo, tra i punti d’intervento sulla previdenza, viene indicata la “stabilizzazione di Opzione donna”.

In un’intervista rilasciata a ContattoNews prima dell’approvazione della Legge di Bilancio 2018, le amministratrici del Movimento Opzione donna, Lucia Rispoli e Teresa Ginetta Caiazzo, si erano mostrate scettiche circa la possibilità di ottenere la stabilizzazione della misura sperimentale di Opzione Donna. “Purtroppo se già siamo in assenza di alcuna “volontà” politica di prorogare Opzione Donna al 2018, sarà difficile che questo governo possa pensare di rendere strutturale la misura”, avevano affermato.

Riforma delle pensioni 2018, stabilizzazione di Opzione donna: il punto del Movimento Opzione Donna.

Teresa Ginetta Caiazzo ha osservato al riguardo:”Noi ci auguriamo che, al di là dell’impegno per ora solo dichiarato (comprensibilmente anche ai fini elettorali), vi sia l’intenzione di sostenere poi effettivamente Opzione Donna da parte di Potere al Popolo, atteso che difficilmente un provvedimento per la sua stabilizzazione potrà essere “immediatamente” assunto senza che sia stata prima varata la proroga della misura già in essere, ovvero senza aver completato il percorso di Opzione Donna già normato e sostenibile economicamente, bloccato dal governo uscente per un’arbitraria, immotivata ed ingiusta volontà”.

“La proroga di Opzione Donna al 2018, come è stato già da più parti accertato, è fattibile in tempi brevi. Una volta ottenuta la proroga di Opzione Donna, il passo successivo potrà senz’altro essere la sua stabilizzazione”, ha precisato l’amministratrice del Movimento Opzione Donna. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

