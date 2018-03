Uomini e Donne, le ultime news. Giorgio e Gemma, i protagonisti del Trono Over di “Uomini e donne”. Per lui la storia con Gemma è chiusa ma per Gemma, invece, non è mai finita ed ha cercato in ogni modo di riconquistare il cavaliere. Nelle ultime puntate, in studio è avvenuto uno scontro, terminato con le lacrime di Gemma che lascia lo studio dopo che Giorgio gli ha detto: “Guardami in faccia! Io non tornerò mai più con te!.”. Nelle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne potrebbero essere in arrivo colpi di scena e sorprese.

Giorgio Manetti conferma definitivamente il suo addio a Gemma Galgani.

Secondo le anticipazioni, assisteremo a Giorgio Manetti che confermerà definitivamente il suo addio alla dama torinese Gemma Galgani. Quest’ultima ha cercato in tutti i modi di convincere il cavaliere a ripensarci.

La dama, non si è mai arresa e ha ribadito che nell’intervista rilasciata dal gabbiano, le è apparso di capire che Giorgio potesse essere ancora innamorato di lei e così ha chiesto spiegazioni al cavaliere, ma purtroppo ha dovuto fare i conti con la sua reazione negativa. Ma Giorgio si è infuriato, come abbiamo potuto vedere nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne, ha dimostrato di aver perso definitivamente la pazienza.

E così nel corso di queste nuove puntate del trono over di Uomini e donne, vedremo il cavaliere Giorgio ribadire ancora una volta a Gemma che deve smetterla di continuare a pensare ad un loro futuro insieme come coppia, e le ripete che non ci sarà nessun ritorno di fiamma e che lui vuole andare avanti per la sua strada. I toni e i termini utilizzati da Giorgio saranno piuttosto ‘forti’, ma evidentemente è l’unico modo che gli resta per mettere un punto a questa situazione e voltare pagina in maniera definitiva.

