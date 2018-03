La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, venerdì 2 marzo 2018. Oggi andrà in onda una nuova puntata de La prova del cuoco, condotto da Antonella Clerici, che per questa settimana non verrà sostituita da Federico Quaranta e non si trasferirà a Sanremo per condurre il programma del venerdì Sanremo Young, che in vista delle elezioni politiche viene rinviato a venerdì 9 marzo 2018. Anche oggi grande spazio alle ricette e piatti prelibati preparati dagli chef della trasmissione. Prima di scoprire le ricette della puntata di oggi venerdì 2 marzo 2018 de La prova del cuoco, ricordiamo alcune ricette realizzate ieri giovedì 1 marzo 2018.

La prova del cuoco, ricordando le ricette di ieri giovedì 1 marzo 2018.

Ieri giovedì 1 marzo 2018 a La prova de cuoco Renato Salvatori e Natale Giunta si sono cimentati con la preparazione degli gnocchi verdi. Salvatori li ha prepara con gli spinaci e conditi con burro e salvia, mentre Giunta li ha preparati con il prezzemolo e li condisce con scampetti e polvere di capperi. Gino Sorbillo ha preparato la pizza imbottita fantasia di fiordilatti, riempita all’interno con fette di fiordilatte, ricoperta con un’altra di copertura e dopo la cottura farcita con fette di pancetta, spuma di latte e germogli di basilico. Anna Moroni ha preparato la torta ubriaca con farina, zucchero, burro, cioccolata fondente, vino rosso, una bustina di lievito, guarnita dopo la cottura con il bicchiere di cioccolato sciolto in precedenza. Il nuovo appuntamento con La prova del cuoco è per oggi venerdì 2 marzo 2018 alle 11.50 su Rai 1. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

