Uomini e Donne, il riassunto della puntata di ieri. Giovedì 1 marzo 2018 è stata trasmessa la puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa è accaduto durante la puntata del trono over trasmessa.

La puntata di ieri è ripartita da Tina Cipollari che getta in testa a Gemma Galgani una bottiglietta da acqua. Giorgio è divertito ma la dama è infastidita per la risata. Poi è partito un ballo in studio durante il quale Giorgio si avvicina a Gemma con fare premuroso, subito Gianni ha commentato: “perchè sei andato da lei? Non capisco…” e il cavaliere: “era un gesto carino…”. Gianni ha detto sbalordito: “ma come! Prima le fai quelle sfuriate, le dici che deve scordarsi che esisti e poi le fai le carezzine?”.

Melania, invece, ha avuto un infortunio e Sossio ne ha approfittato per conoscere la dama Federica, specificando che in assenza di “esclusiva” è libero di avvicinarsi anche ad altre donne. Poi al centro dello studio arrivano Ida e Riccardo, che sono arrivati al capolinea. Ida lo sente freddo, non riconosce più il Riccardo che c’era prima. La dama ha deciso quindi di interrompere la frequentazione.

