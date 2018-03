Le anticipazioni ufficiali di Don Matteo 11 di giovedì 15 marzo 2018. Stasera, giovedì 8 marzo 2018, andrà in onda l’ottava puntata di Don Matteo. Vedremo Seba, che, messo alle strette, è costretto a rivelare a Sofia cosa c’è realmente dietro all’incidente di Alice. Anna e Maco, intanto, si baciano, ma la Capitana +sostiene che è stato solo un momento di debolezza. La nona puntata dell’amata fiction con Terence Hill e Nino Frassica andrà in onda giovedì prossimo, 15 marzo. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali.

Sofia va alla ricerca di suo padre. Le anticipazioni ufficiali di Don Matteo 11 del 15 marzo 2018.

Nel primo episodio di giovedì 15 marzo, intitolato “Genitori e figli”, vedremo i Carabinieri impegnati ad indagare sul caso di un’aggressione ad uno psicoterapeuta. Le indagini sembrano portare ad uno dei pazienti del dottore. A Spoleto, intanto, torna Chiara, che si rifugia da Anna dopo un’ennesima delusione d’amore. Cecchini è dispiaciuto per la delusione di Chiara, e si offre di farla svagare portandola in giro. In un momento di distrazione, però, il Maresciallo perde le tracce della ragazza. Cecchini è disperato, e chiede aiuto a Marco Nardi. Sofia, intanto, ha scoperto che il suo vero padre non è il marito di Rita, e decide di mettersi sulle tracce del suo vero genitore.

Il secondo episodio di Don Matteo 11 di giovedì prossimo, 15 marzo, s’intitola “Don Matteo sotto tiro”. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Don Matteo è stato rapito, e tutti a Spoleto sono estremamente preoccupati. Siccome l’assenza di Don Matteo si prolunga ed il suo ritorno è incerto, la parrocchia di Spoleto viene affidata ad un giovane, inesperto parroco.

