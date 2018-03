Gli eventi festa della donna 2018 organizzati a Milano, Verona, Roma e Napoli. Oggi, 8 marzo 2018, si celebra la Giornata Internazionale delle donne, molti sono gli eventi culturali e le manifestazioni promosse nelle città italiane. Scopriamo gli eventi in programma nelle città di Milano, Verona, Roma e Napoli.

Gli eventi promossi a Milano e Verona per la Festa della donna.

Per le donne più romantiche, è in programma il tour Donne e amori di Milano, si tratta di un viaggio fra le strade cittadine sulle tracce di amori del passato, fra messaggi romantici e delitti passionali, fra nomi illustri e altri meno noti. Sempre a Milano, 8 marzo alle ore 15, è organizzata una visita, dal titolo Le donne del Cimitero Monumentale, dedicata alle grandi donne vissute tra ‘800 e ‘900 che sono lì sepolte, alla storia del loro percorso artistico e umano che ha portato molte di loro all’ emancipazione.

Alle trenta sale della Galleria d’Arte Moderna, è in programma la visita dal titolo La donna nell’arte dell’Ottocento, alla scoperta delle protagoniste dell’arte del XIX secolo, donne soggetto di quadri ma anche donne pittrici, che raccontano la storia dell’Italia. Oggi, 8 marzo, nelle sale dello Studio Museo Francesco Messina si inaugurerà la mostra Belle di Natura che resterà aperta fino al 4 aprile. Le protagoniste sono le sculture del maestro dedicate ad Aida Accolla, Carla Fracci e Luciana Savignano negli anni Cinquanta, le fotografie delle tre danzatrici ritratte da Gianluca Balocco e gli arazzi disegnati di Zachari Logan.

A Verona, ci sarà una tavola rotonda incentrato sul tema delle molestie sui luoghi di lavoro organizzata da Ve.G.A., Veronesi Giuriste Associate, per oggi 8 marzo alle 13 nella sala convegni della Banca Popolare di Verona. Oggi, ci sarà ingresso gratuito per tutte le donne nei musei e monumenti della città di Verona. Domenica 11 marzo, è in programma la terza edizione de La corsa di Giulietta. La corsa e camminata non competitiva, rivolta alle donne di ogni età.

Le manifestazioni promosse a Roma e Napoli per la Festa della donna.

In programma, “Le Donne di Roma“, una passeggiata nei luoghi storici della città dove hanno vissuto e operato donne, ma anche uomini importanti per l’emancipazione femminile. Una visita “Speciale Tutte le Donne del Potere”, dedicata al rapporto fra donne e potere. Inoltre, oggi a Roma tutti i musei statali offrono l’ingresso gratis alle donne.

Per la Festa della Donna a Napoli, in programma la manifestazione “Lazzare Felici: la creatività delle donne per una città sostenibile”: con eventi, musica, e mercatini di artigianato. Tra i principali obiettivi c’è quello di realizzare una mostra mercato con creazioni di donne migranti, allestita nella Galleria Principe di Napoli. Il ricavato ottenuto dalla vendita dei prodotti d’artigianato andrebbe a finanziare iniziative benefiche. Al Museo Civico Filangieri di Napoli ci sarà Pasticceri&Pasticcerie d’Italia 2018, un appuntamento con i migliori pasticceri d’Italia dove ci saranno dolci creati da pasticceri che presenteranno anche le novità per la Pasqua. In programma degustazioni e, oltre ai grandi classici della pasticceria, liquori e i migliori vini, spumanti e distillati da abbinare con i dolci.

