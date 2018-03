Le anticipazioni de Il Segreto, le trame e le puntate del 12, 13, 14, 15 e 16 marzo 2018. Il Segreto torna oggi, lunedì 12 febbraio 2018, con una nuova settimana ricca di puntate interessanti e piene di sorprese. Anche questa settimana, l’appuntamento con Il Segreto sarà solo pomeridiano: le puntate serali, per il momento, sono sospese, ed infatti da ben due settimane manca l’appuntamento in prime time con la soap spagnola. Ancora non si sa se e quando Mediaset deciderà di mandare in onda le puntate serali, ed intanto assisteremo solo agli appuntamenti pomeridiani dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16.35. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali delle puntate che vedremo in questa settimana, da lunedì 5 a venerdì 9 marzo. Le anticipazioni ufficiali de Il Segreto rivelano che finalmente Marcela è uscita dal coma e non è più in pericolo di vita.

La bufera sulla relazione tra Beatriz e Matias: le anticipazioni de Il Segreto.

Le anticipazioni ufficiali de Il Segreto rivelano che Matias e Beatriz, dopo l’ultimo confronto, si sono definitivamente lasciati: Matias non approva l’atteggiamento di Beatriz e decide di essere fedele a sua moglie. A consolare Beatriz è Aquilino, che appare molto attratto dalla ragazza. Matias, intanto, non è l’unico a non capire Beatriz ed a criticarne il comportamento: anche Emilia è esasperata dalla ragazza, e decide di parlare con Camila ed Hernando.

I due coniugi Dos Casa non si sarebbero mai aspettati ciò che Emilia ha loro rivelato: come ha potuto la loro dolce, timida figlia aver intrapreso una relazione con un uomo sposato? Il discorso con Beatriz è d’obbligo, ma appena la ragazza scopre che i genitori sanno della sua relazione con Matias, corre da Emilia: come si è permessa la locandiera di parlare con i suoi genitori? Le due donne hanno un’accesa discussione, e nemmeno Emilia riconosce più Beatriz.

Puente Viejo, intanto, sta iniziando a fare conoscenza con la nuova arrivata Julieta. Emilia ed Adela offrono un lavoro alla ragazza, che così si può trasferire definitivamente a Puente Viejo pagandosi una casa dove vivere. Mentre in paese c’è una fiera, Saul incontra Julieta e ne rimane affascinato. Il ragazzo, una volta tornato a casa, confida a Prudencio di aver incontrato una bellissima ragazza, ma la reazione del fratello non è quella sperata: il ragazzo gli vieta di innamorarsi. Francisca, intanto, chiede ai due ragazzi di restare a vivere nella villa, ed i due accettano.

