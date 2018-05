Una nuova entusiasmante ed allegra puntata de La prova del cuoco ci attende oggi giovedì 24 maggio 2018 su Rai 1, a partire dalle ore 11.50. Tra poco scopriremo le pietanze proposte nella nuova puntata, ed in attesa delle novità della giornata, ricordiamo insieme alcune delle ricette de La prova del cuoco di ieri mercoledì 23 maggio 2018.

La Prova del cuoco: ricordando le ricette di ieri mercoledì 23 maggio 2018.

Ieri mercoledì 23 maggio 2018 a La Prova del cuoco, nel consueto spazio del mercoledì, Evelina Flachi ha regalato al pubblico dei consigli in vista dell’estate, in particolare su come prenderci cura della nostra pelle. Alimenti molto preziosi ed utili in vista della nuova stagione ormai alle porte sono l’olio d’oliva, la frutta secca, ed il pesce.

Anna Moroni, invece, ieri si è cimentata nella preparazione delle olive di Nonna Papera. Si tratta di una pietanza deliziosa, realizzata con olive impanate e fritte ripiene di macinato di vitella e di pollo, mortadella, uovo.

La prova del cuoco: le ricette di oggi giovedì 24 maggio 2018. Il primo round di gara.

Si sfidano oggi per il Pomodoro Rosso Renato Salvatori e per Peperone Verde Riccardo Facchini. Il tema della prima manche di oggi è il pesto alla siciliana. Facchini farà dei ravioli ripieni di pesto alla siciliana, ottenuto utilizzando la ricotta, i pomodoroni e le mandorle. Salvatori realizzerà delle pennette con pesto con alici, pomodorini e mandorle.

Vince il primo round di gara, giudicato come sempre da Antonella Clerici, Riccardo Facchini.

Pennette con pesto alla siciliana di Renato Salvatori.

Per la preparazione delle pennette con il pesto alla siciliana, vengono utilizzati: 100 g di pennette rigate, 150 g di pomodorini datteri lini, sei filetti di acciughe sott’olio, 50 g di mandorle, basilico q.b., 1 scalogno, olio extravergine di oliva, sale.

Si fanno tostare le mandorle e si fa essiccare il basilico in forno. Si appassiscono i pomodorini in una padella con lo scalogno tritato finemente e l’olio extravergine.

Si cuociono le pennette in acqua salata, si scolano al dente, si fanno saltare in padella con i pomodorini e i filetti di acciuga. Al momento di servire le pennette, si aggiungono le mandorle tostate ed il basilico essiccato.

I ravioli di pesto alla siciliana di Riccardo Facchini.

Per la preparazione dei ravioli pesto alla siciliana occorrono: 200 g di farina, due uova, 100 g di mandorle, uno spicchio d’aglio, 200 g di pomodori pachino, 300 g di ricotta, basilico, sale pepe, olio extravergine di oliva, mandorle a scaglie, basilico.

Si sbollentando i pomodorini per qualche secondo e si spellano. Si tagliano a metà, si dispongono su una teglia, e si cuociono in forno per circa 20 minuti a 150°. Si frullano le mandorle, lo spicchio d’aglio, qualche foglia di basilico, evsi aggiungono i pomodorini e la ricotta. Nel frattempo si impasta la farina con le uova, si stende la sfoglia sottile, si taglia in due parti uguali, e vi si ricavano i nostri ravioli.

Si preparano i ravioli con il ripieno realizzato in precedenza, si cuociono in acqua bollente salata, si scolano, si saltano in padella con olio extravergine e le mandorle a scaglie. Si dispongono i ravioli nel piatto da portata e si guarniscono con una foglia di basilico.

Gino Sorbillo prepara oggi giovedì 24 maggio 2018 a La prova del cuoco la pizza con i peperoni.

Oggi giovedì 24 maggio 2018 Gino Sorbillo prepara la pizza con i peperoni a La prova del cuoco. Si comicia tagliando a fettine sottili i peperoni, e si fanno saltare in padella con olio, aglio, sale. Nel frattempo di prepara una crema di peperoni, ottenuta frullando una parte dei peperoni.

Poi si procede dalla preparazione dell’impasto per la pizza, preparato con 200 gr di acqua, 1 gr di lievito naturale. 300 gr di farina setacciata, 10 gr di sale. Si impasta il tutto per 15 minuti e si fa lievitare. Si ricavano due panetti, uno da 350 gr che sarà la base per la pizza e l’altro da 150 gr, che servirà a copertura.

La base della nostra pizza vine farcita con fiordilatte tagliato a dadini, con i peperoni verdi e rossi tagliati a fettine, saltati in precedenza in padella con le olive, e chiudiamo con la base più piccola, che spennelliamo con l’uovo, ed spolverizziamo con il pepe, e aggiungiamo un pò di fiordilatte a fettine a copertura, insieme ai peperoni in crema. Mettiamo nella teglia e la cuociamo in forno per 15 minuti.

Aggiungiamo dopo la cottura la un pò di vellutata di peperoni gialli, ed al centro un patè di olive, ed un cuore di fiordilatte e basilico a decorazione.

Il menù e le ricette di oggi giovedì 24 maggio 2018 a La prova del cuoco.

Renato Salvatori preparerà le triglie alla mediterranea, e parmigiana di melanzane con la giuncata e perle di melone. Roberto Facchini, invece, cucinerà calzoni ripieni di provola e bresaola, e pollo alle erbe aromatiche con crema di ravanelli e fagioli corallo. La penalità assegnata a Salvatori è lo scoppio ritardato. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

