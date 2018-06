Un nuovo episodio di violenza ai danni del personale di polizia penitenziaria è avvenuto nelle carceri italiane, stavolta a Bari. Qui sette poliziotti sono stati aggrediti dai detenuti in una settimana. A renderlo noto è il Sappe, che, con un comunicato, ha spiegato la situazione.

Tre poliziotte sono state aggredite da una detenuta, che si è avventata contro di loro ed ha iniziato a morderle e a graffiarle. Altri quattro poliziotti sono stati aggrediti da detenuti, ed hanno riportato gravi ferite.

A commentare questi gravissimi episodi è Federico Pilagatti, il segretario del Sappe: “Il perché avvengono questi episodi è dovuto in primo luogo alla grave carenza di personale di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Bari, dove mancherebbe un centinaio di agenti, in quanto l’organico è stato determinato su una presenza di non più di 270 detenuti, mentre in questo momento il penitenziario ne ospiterebbe almeno 450, con un sovraffollamento di detenuti di oltre il 60%”.

Le ultime news dal mondo del carcere ad oggi: un detenuto appicca un incendio nel carcere minorile di Bologna.

Un gravissimo episodio è avvenuto nel carcere minorile di Pratello, a Bologna. Qui un ragazzo di 17 anni di origine magrebina ha dato fuoco ai materassi della sua cella in segno di protesta. Il giovane aveva chiesto di cambiare cella, ma il permesso non gli era stato accordato.

Il detenuto, così, ha approfittato dell'orario in cui gli agenti di polizia penitenziaria sono in pausa pranzo, ed ha appiccato l'incendio. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona, che hanno visto del fumo uscire dalle finestre del carcere. Il segretario regionale del Sappe, Giuseppe Merola, ha detto che verranno denunciati i problemi di gestione e di sicurezza all'interno del carcere alla consigliera della camera penale Desi Bruno.