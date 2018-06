Prende il via “Sereno Variabile Estate“, che vedrà protagoniste le più belle località turistiche italiane. Primo appuntamento, nella puntata in onda oggi sabato 2 giugno alle 13.30 su Rai2, alla scoperta della costa settentrionale della Sardegna.

La splendida tappa in Sardegna oggi sabato 2 giugno 2018 a Sereno Variabile Estate.

Osvaldo Bevilacqua inizierà il suo tour visitando Budelli, dove incontrerà Mauro, l’appassionato custode della splendida isola che racchiude la spiaggia rosa, poi nel porticciolo della Maddalena incontrerà i pescatori appena tornati dalla pesca quotidiana.

Dopo l’incontro con i rappresentanti di un’associazione che propone corsi di vela per disabili, Bevilacqua parlerà con il direttore del Parco Arcipelago de La Maddalena, che illustrerà le modalità di visita delle isole e le attività di tutela dell’ambiente. La memoria di Giuseppe Garibaldi, che elesse Caprera come sua dimora, rivive anche in alcuni piatti della cucina locale proposti nei numerosi ristoranti dell’isola.

Osvaldo visiterà un laboratorio dove si creano oggetti vari, riciclando vele usate e poi incontrerà la quasi centenaria cantante maddalenina Lia Origoni, che racconterà aneddoti e storie legate alla sua lunga carriera artistica. Infine, a chiusura della visita, il conduttore verrà coinvolto in un movimentato flash-mob, che ha per protagonista un allegro gruppo di donne, che ballano animando la piazza de La Maddalena.