La stagione 2017/2018 di Uomini e Donne si è conclusa, Sara ha scelto di stare con Luigi Mastroianni, ma Lorenzo Riccardi ancora non si è arreso al suo destino lontano dalla bella, riccia tronista. Scopriamo cosa è accaduto negli ultimi giorni.

A Uomini e Donne Sara ha orientato la sua scelta verso Luigi, e la neo coppia sembra molto affiatata. Sara e Luigi stanno iniziando a costruire, passo dopo passo, la loro storia d’amore, ma Lorenzo non si rassegna. Il ragazzo si è dichiarato più volte innamorato di Sara, e non accetta che la ragazza abbia scelto Luigi. Su Instagram, Lorenzo ha lasciato numerosi “like” sulla pagina di Sara: si tratta di un vero e proprio corteggiamento via social, e questo gesto ha infastidito e non poco Luigi.

Lorenzo e Luigi, botta e risposta sui socia. Cosa farà Sara?

Sui social, Luigi ha replicato ai like provocatori di Lorenzo, pubblicando una foto insieme ad un bambino e scrivendo: “C’è chi sente il bisogno di provocare… Poi c’è chi sente il bisogno di volere bene”. A questo punto anche Lorenzo ha risposto: ha infatti pubblicato un selfie dove scrive: “Che ansia”. Sara ancora non si è espressa sulla questione, ma chissà che non lo faccia nelle prossime ore.