Guida tv completa di domenica 17 giugno 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Dopo la risoluzione del caso dell’omicidio della moglie del notaio, il commissariato di Pizzofalcone ha un nuovo caso da risolvere. Due anziane nobildonne dell’aristocrazia napoletana, assistono all’omicidio del loro autista.

Su Rai 2 andrà in onda il film Scomparsa nel nulla. Lisa Brennan si trova in vacanza con la figlia. Durante una giornata in spiaggia, la bambina scompare. Su Rai 3 vedremo il documentario condotto da Camila Raznovich Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata.

Guida tv di domenica 17 giugno 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 3 giugno 2018. Su Retequattro andrà in onda il film Madre Mia. Su Italia 1 andrà in onda il film Ti presento i miei. Gaylord Fotter è fidanzato con Pam, e trascorre weekend a casa dei futuri suoceri per conoscerli.

Su Canale 5 vedremo vedremo la partita dei mondiali di calcio 2018 Brasile – Svizzera. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.