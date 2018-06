Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 19 giugno 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda l’evento Con il cuore – Nel nome di Francesco. Si tratta di una serata benefica promossa dai Frati Francescani a favore di chi si trova in difficoltà. La serata è condotta da Carlo Conti in diretta dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi.

Ogni anno i Frati Francescani organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le popolazioni più disagiate. Saranno sostenuti progetti che si occupino di poveri, di malati, di formazione scolastica e lavorativa nei luoghi dimenticati dal mondo.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Deviazione. Su Rai 3 andrà in onda il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 19 giugno 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Il delitto della Madonna nera. Sui gradini del cammino del penitente a Rocamadour viene ritrovato il cadavere di un uomo. La figlia dell’uomo è stata rapita, e lui ha dovuto eseguire un pellegrinaggio come penitenza. I perché sono tanti, e la polizia indaga.

Su Canale 5 vedremo il film con Carlo Verdone, Gabriella Pession e Stefania Rocca L’amore è eterno finché dura. Gilberto è sposato con Tiziana ma è molto insoddisfatto della sua vita. Decide, così, di provare a fare degli incontri via Internet. Tiziana lo scopre e lo caccia di casa.

Su Italia 1 vedremo la partita dei mondiali di calcio Russia – Egitto. La7 stasera propone il programma di attualità condotto da Giovanni Floris Di martedì.