Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andranno in onda le repliche della decima serie di Don Matteo, con gli episodi Pensavo fosse amore e Fuori dal gioco.

Su Rai 2 va in onda la serie tv MacGyver con gli episodi con gli episodi Esprimi un desiderio (Un pozzo di petrolio è saltato in aria in Nigeria, e dietro l’esplosione c’è un gruppo di ribelli) e Segui il battito (In Ecuador, il Presidente è costretto a dimettersi ed il giorno seguente, il colonnello Zarate entra nella capitale con i soldati dichiarando la legge marziale).

Su Rai 3 vedremo il film Pride. Il film parla di una storia vera ed ha come protagonista un ragazzo gay nel 1984.

La guida tv di questa sera, giovedì 28 giugno 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film Il ragazzo della porta accanto.

Su Canale 5 verrà trasmesso il film Beautiful creatures – La sedicesima luna. Ethan sogna una misteriosa ragazza, ed un giorno se la trova, in carne e ossa, davanti agli occhi: si tratta di una nuova arrivata in città, Lena Duchannes. I due si innamorano, ma Lena nasconde un segreto: è una strega…

Su Italia 1 verrà trasmessa la partita dei Mondiali di calcio 2018 Inghilterra – Belgio. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 va in onda il film The women.