Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la quarta ed ultima puntata del programma condotto da Amadeus Ora o mai più. Amadeus riporta alla ribalta alcuni cantanti, facendoli esibire su Rai 1 in quattro serate. Stasera soltanto l’artista che otterrà il punteggio complessivo più alto vincerà la pubblicazione e distribuzione nelle edicole di un cd che comprenderà un inedito, oltre che vecchi successi e alcune cover proposte nel corso del programma.

Su Rai 2 andrà in onda il film Capitani America: The Winter Soldier. Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il documentario La grande storia.

Guida tv di questa sera venerdì 29 giugno 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 15 giugno 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la serie tv Le verità nascoste. Su Retequattro vedremo la trasmissione Il terzo indizio.

Su Italia 1, alle ore 21:25 circa, andrà in onda il film Wanted – Scegli il tuo destino. Wesley Gibson è afflitto dal suo lavoro monotono, dal tradimento della fidanzata con il suo migliore amico, il padre lo ha abbandonato a pochi giorni dalla nascita prende degli anti-depressivi. In una notte come tante Welsen incontra una donna misteriosa che gli rivela che suo padre, ucciso 24 ore prima, faceva parte di una società segreta di supercriminali nota come “La Confraternita”. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il film Un povero ricco.