Il segreto, telenovela spagnola ha debuttato su Canale 5 il 10 giugno 2013, e fin da subito ha toccato punte do ascolti sopra il 20% di share. In pochissimi mesi e le storie di Puente Viejo hanno incollano allo schermo oltre tre milioni di telespettatori toccando anche picchi del 35% di share.

Così Mediaset ha iniziato a collogarlo in primis nella fascia pomeridiano e poi in prima serata in diversi giorni della settimana, ed è anche nel preserale e in seconda serata. Il risultato è stato un successo di ascolti. E così nei vari studi televisivi Mediaset, da C’e posta per Te a Verissimo, hanno sfilato i volti più noti della telenovela.

Jonas Berami è stato arruolato come tronista a Uomini e Donne e concorrente a L’Isola dei Famosi, Iago Garcia a Ballando con le stelle, Megan Montaner ha vestito i panni di giudice a Pequenos Gigantes. Quest’ultima, è sul set di Lontana da te, prodotta da Mediaset, e Alejandra Onieva ha interpretato la figlia del boss Zagaria nella fiction di Rai 1 Sottocopertura.

Il segreto: la puntata di ieri martedì 3 luglio 2018 ha totalizzato il 6.8% di share.

Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.033.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5 la partita Colombia-Inghilterra ha tenuto incollato al televisore 8.659.000 spettatori pari al 39.2% di share e su Italia 1 The Twilight Saga: Eclipse ha catturato l’attenzione di 1.076.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Gemma Bovary ha raccolto 748.000 spettatori pari ad uno share del 3.3% e su Rete4 Il Segreto ha totalizzato di 1.460.000 spettatori con il 6.8% di share.

Il problema è che la telenovela, ha cambiato molti protagonisti,e gli ascolti, seppur positivi, non sono più quelli degli esordi. Al termine dei Mondiali non è esclusa la collocazione della telenovela nel preserale Mediaset.