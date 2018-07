Tanto banale quanto bruttina, ma da oggi la guarderemo con occhi diversi. La forcina fa il salto di qualità perché da tool “di servizio” si trasforma in strumento di bellezza.

I più recenti red carpet, e tra i social Instagram soprattutto, le hanno conferito una nuova dignità. Celeb, hairstylist e influecer sfoggiano da qualche tempo acconciature con forcine in vista.

Protagoniste delle acconciature estive come dei red carpet: forcine a vista!

Le forcine quest’estate – quelle basiche nella maggior parte dei casi – ornano le chiome in maniera artistica. Vanno a formare disegni grafici – a spina di pesce, a raggiera, a scaletta – spesso concorrendo all’acconciatura, trattenendo cioè in modo mirato ciocche di capelli. Spesso solo decorando, come fossero gioielli per la capigliatura.

Il piccolo e apparentemente anonimo accessorio diventa l’espediente perfetto per mettere alla prova la propria creatività, su capelli lunghi, medi e corti. Che si tratti di una nuova moda o di una mania passeggera, questo tipo di esercizio, a cercare negli archivi, trova in John Galliano un precursore eccellente. Fu lui, in un omaggio alla Flapper Era, a mettere in passerella per Christian Dior Autunno/Inverno 2009-10 caschetti tempestati da decine di forcine dorate.

La forcina fu inventata dopo la prima guerra mondiale da Luis Marcus, un produttore di cosmetici con sede a San Francisco e fu largamente utilizzata quando l’acconciatura conosciuta come “bob” (caschetto) prese piede negli Anni ’20. Tanto che Marcus, che aveva pensato dapprima di chiamarla con il proprio nome, decise di darle il nome di “Bobby” in onore di quel taglio.

Le prime due forcine realizzate da lui a mano furono vendute per 35 centesimi.