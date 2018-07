Iniziano a circolare i nomi dei primi concorrenti che potrebbero partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip 2018 condotto da Ilary Blasi. Tra i nomi spuntati quelli di attori, ex tronisti di Uomini e Donne e showgirl. A svelare i primi nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 è il sito 361 Magazine secondo il quale gli autori del reality avrebbero contattato Francesco Monte che, dopo aver rifiutato Tale e Quale Show 2018, potrebbe diventare un concorrente della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip 2018: ecco i primi nomi dei concorrenti che potrebbero partecipare alla terza edizione.

Al Grande Fratello Vip 2018, potrebbe partecipare anche Elisabetta Gregoraci, dove ai microfoni del settimanale Oggi, ha dichiarato: “Sto ricevendo tantissime proposte, anche televisive. Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio agente. Devo decidere cosa è giusto per me e cosa non lo è”.

Altre indiscrezioni circolate hanno parlato della partecipazione di Nina Moric e Silvia Provvedi, rispettivamente ex moglie e fidanzata di Fabrizio Corona. Poi è stata svelata la presenza di Alex Belli. E dal dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne dovrebbero arrivare alcuni ex tronisti. Al momento, i nomi più gettonati sono quelli di Andrea Cerioli e Lucas Peracchi.

Le indiscrizioni parlano anche di attrici del calibro di Eleonora Giorgi e di Deborah Caprioglio. E poi è stato fatto anche il nome di Sara Tommasi. Sono questi, al momento, i primi nomi che potrebbero partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip 2018 ma per le conferme bisognerà attendere la fine dell’estate.