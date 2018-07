Temptation Island Vip, andrà in onda da settembre su Canale 5 e sarà condotto da Simona Ventura. Per le sei coppie protagoniste del reality sarà un viaggio all’interno del loro rapporto e avranno la possibilità di verificare sul campo cosa realmente li unisce. Il settimanale Chi ha rivelato chi sono le prime due coppie che potrebbero partecipare al reality delle tentazioni.

Temptation Island Vip 2018: svelate le prime due coppie che potrebbero partecipare al reality.

Secondo il settimanale “Chi”, tra i concorrenti di Temptation Island Vip che sbarcheranno nel resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, ci sarà Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, con la fidanzata Nicoletta Larini. Come specificato sul settimanale, il loro contratto è “in fase di trattativa”. Stefano e Nicoletta si sono innamorati nell’estate del 2017. Se il nome di Bettarini verrà confermato sarà interessante, il falò di confronto tra Bettarini e la Ventura mentre lui osserva la sua attuale fidanzata corteggiata da tentatori famosi.

L’altra coppia famosa, rivelata da Chi, che dovrebbe partecipare a Temptation Island Vip è quella formata da Valeria Marini e Patrick Baldassarri. Secondo il portale ‘361 Magazine’, tra le coppie ci potrebbero essere anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Sul web, poi alcuni rumors parlano che potrebbero sbarcare in Sardegna anche Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, coppia nata durante l’edizione 2014-2015 del dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi.