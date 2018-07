Mancano pochi giorni alla quarta puntata di Temptation Island 2018, il reality dell’estate che mette a dura prova l’amore. Scopriamo quali sono le ultime notizie, i gossip e le anticipazioni sulle coppie partecipanti. Sembra che tra Martina e Gianpaolo ci sarà aria di tempesta. La ragazza, a quanto pare, si è avvicinata pericolosamente al tentatore Andrew, e sembra addirittura che tra i due ci sia stato un bacio!

Martina e Gianpaolo a Temptation Island: continuerà l’amore?

A Temptation Island Martina e Gianpaolo hanno spiegato che ultimamente il loro rapporto di coppia presentava delle problematiche. I due vivevano un rapporto a distanza, e Martina ha deciso di compiere il grande passo e si è trasferita nella città del fidanzato per prendere una casa con lui. Una volta trasferita, la vita di Martina non è andata come la ragazza si aspettava, e si è trovata a vivere non in una casa sua, ma con i genitori di Gianpaolo. Da qui sono iniziati a nascere i primi disaccordi: Martina, che ha 6 anni più del ragazzo, voleva una casa sua dove costruirsi una famiglia con dei figli, mentre Gianpaolo a quanto apre vuole godersi la leggerezza dei suoi 24 anni.

I problemi tra Gianpaolo e Martina sono poi aumentati una volta che i due sono approdati a Temptation Island: il ragazzo ha avuto degli atteggiamenti con le tentatrici del villaggio che hanno infastidito non poco Martina, che piano piano si è avvicinata al tentatore Andrew. Martina è ad un bivio, ed ha chiesto un falò di confronto a Gianpaolo: cosa accadrà?