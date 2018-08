Maria De Filippi avrebbe intenzione di rivoluzionare parzialmente Uomini e donne: leggendo l’intervista che la conduttrice ha rilasciato a Chi la scorsa settimana, si apprende che i nuovi protagonisti del Trono Classico non dovrebbero essere personaggi già visti nel programma. La padrona di casa, dunque, ha smentito tutti i gossip che erano circolati sugli ex corteggiatori Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni come futuri tronisti: la sua volontà, infatti, sembra essere quella di puntare su facce nuove, ed in particolare sui partecipanti a Temptation Island 2018. Per conoscere i nomi dei ragazzi che saranno scelti per animare la prossima stagione di Uomini e Donne, dovremo aspettare fino a lunedì 10 settembre, quando su Canale 5 sarà trasmessa la prima puntata del format dopo la pausa estiva.

Uomini e Donne gioca d’anticipo e torna il 10 settembre.

Lunedì 10 settembre, infatti, tornerà in onda su Canale 5 l’amatissimo people show condotto da Maria De Filippi. A svelare la data del debutto della stagione 2018/2019 del programma, sono stati i più affidabili siti d’informazione (come quello gestito da Davide Maggio), dopo che Mediaset ha diramato i palinsesti di tutte le sue reti. Rispetto agli anni passati la trasmissione gioca d’anticipo: la prima puntata dopo la pausa estiva, infatti, solitamente è sempre stata trasmessa tra la metà e la fine di settembre.

La presentatrice, inoltre, ha smentito tutti i gossip che sono circolati in questi mesi su alcuni ex protagonisti pronti a tornare a Uomini e Donne in un ruolo diverso: tra questi spiccano sicuramente Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi.

Da Temptation Island 2018 i nuovi tronisti?

Tante le incognite ad oggi. Tornerà il trono gay? Maria De Filippi è pronta sempre a sorprendere e nella prossima edizione del programma,potrebbe decidere di introdurlo al femminile. Solo voci di corridoio sul nome dei prossimi tronisti del trono classico di Uomini e Donne. Si è poi appena concluso il reality Temptation Island 2018. che ha riscosso un grande successo a livello di audience: il tentatore single che più si è messo in vista è stato Andrew, che ha scalfito le certezze (o incertezze) di Martina, fidanzata di Gianpaolo, con cui c’è stato un bacio.

Il tentatore potrebbe essere ancora single, quindi non aver continuato al di fuori della trasmissione una relazione con la ragazza, e il web vorrebbe fortemente una sua partecipazione come nuovo tronista di Uomini e Donne. Per quanto concerne il tronista al femminile, si è fatto il nome di Lara Zorzetto, ex fidanzata di Michael De Giorgio, ma anche in questo caso sembra essere più una candidatura voluta dai fans di Temptation Island 2018, che una concreta possibilità.