Il Napoli ha chiuso per Kevin Malcuit, affare fatto. E a confermarlo è stato lo stesso presidente azzurro Aurelio De Laurentiis su Sky Sport: “Arriva a titolo definitivo per 13 milioni”. Il Napoli, dopo tanta ricerca in giro per l’Europa, ha finalmente il suo terzino destro. Veloce, giovane, un classe ’91 di proprietà del Lille, preso dopo un corteggiamento durato qualche settimana. Quattro anni di contratto con opzione per un’altra stagione, il Napoli ha fissato le visite mediche del giocatore per la giornata di lunedì alle ore 10, a Villa Stuart. Intanto, gli azzurri hanno chiuso un rinforzo prezioso in difesa.

Non solo Malcuit, De Laurentiis ha annunciato un altro grande “colpo”. Che non è un acquisto, bensì un rinnovo, quello di Koulibaly: “Ha rinnovato con noi per i prossimi cinque anni, è il migliore del suo ruolo. Abbiamo detto no a un’offerta da 90 milioni per lui, c’erano tre squadre pronte a prenderlo ma l’abbiamo tenuto. Non siate così tristi, godiamoci questa squadra, c’è chi lavora per voi ed è pronto a dare tutto per vincere”.

Mentre Ochoa è vicinissimo al trasferimento, l’ha confermato anche lo stesso De Laurentiis: “Spero arrivi da noi, ci siamo visti coi suoi agenti”. Un commento finale poi. Anzi, una frecciata: “Io arrivo secondo perché c’è qualcuno che imbroglia, io resto secondo, ma rispetto le regole”.

Non soltanto Malcuit, ad arrivare molto presto in azzurro potrebbe essere anche un altro giocatore Guillermo Ochoa. Grande protagonista agli ultimi Mondiali con la Nazionale messicana, il portiere classe ’85 è finito nel mirino del presidente De Laurentiis e presto potrebbe arrivare alla corte di Ancelotti.

Il Napoli e l’entourage del giocatore sono al lavoro per trovare un accordo: il possibile trasferimento del portiere – attualmente in forza allo Standard Liegi – avverrebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto. La trattativa prosegue spedita, l’intermediario dell’affare è attualmente a Dublino, dove il Napoli è impegnato per una gara amichevole contro il Liverpool di Klopp.