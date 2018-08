Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il film Black or white. Elliott è un avvocato che ha perso prima la figlia, poi la moglie. Disperato, cerca di affogare il suo dolore nell’alcol, ed intanto deve occuparsi della nipotina Eloise. Quando la nonna paterna della piccola chiede che la bambina venga affidata al padre, la vita di Elliott cambia improvvisamente, e lotta per avere l’affido della nipote.

Su Rai 2 andranno in onda la serie tv Papà a tempo pieno con l’episodio I tre amigos, e a seguire vedremo la serie tv Elementary con gli episodiIl falsario e Hai fatto tanta strada. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Linea di separazione.

Guida tv di questa sera venerdì 17 agosto 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 17 agosto 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la serie tv con Marco Bocci Solo. Si tratta di una mini serie tv di quattro puntate che vuole raccontare l’organizzazione della Ndrangheta calabrese.

Su Retequattro vedremo il film L’amicizia fatale: Hitler e Mussolini.

Su Italia 1 vedremo tre episodi della serie tv Chicago Med: Problemi di coscienza, Lezione imparata e Vuotare il sacco. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il film Detective’s story.