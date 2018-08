Grande attesa per la terza edizione del Grande Fratello vip condotta da Ilary Blasi. Secondo le prime indiscrezioni circolate hanno rivelano che il reality partirà da lunedì 24 settembre 2018. Ad un mese dall’inizio sono aumentate le indiscrezioni sui possibili inquilini che potrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip 2018: ecco i possibili nomi dei concorrenti che potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia.

Tra i concorrenti che potrebbero varcare la porta rossa sono spuntati anche quello di Francesco Monte e Enrico Silvestrin.

Francesco Monte, da quanto è stato lasciato, lo scorso autunno, da Cecilia Rodriguez proprio durante una puntata del GF Vip, è finito al centro della cronaca rosa. Poi per buttarsi alle spalle la fine della sua storia d’amore, aveva deciso partecipare all’Isola dei Famosi. Ma dopo appena poche puntate, era stato costretto a lasciare il reality per difendersi dalle accuse mosse da Eva Henger, di aver fumato della marijuana.

Dopo l’esperienza a l’Isola dei Famosi, Francesco Monte aveva iniziato una storia con Paola Di Benedetto, ma anche essa è naufragata dopo pochi mesi.

Anche Enrico Silvestrin, potrebbe essere tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. E’ un conduttore e attore che ha trovato popolarità grazie a MTV negli Anni Novanta. E’ venuto fuori anche il nome di Eleonora Giorgi, come riportato sul settimanale ‘Oggi’, avrebbe accettato di mettersi in gioco “dietro lauto compenso” e dopo un lungo corteggiamento da parte della produzione.

Secondo altre indiscrezioni, ci sarebbero trattative in corso per gli ex tronisti di Uomini e Donne Claudio Sona e Sara Affi Fella e il cantante Ivan Cattaneo. Tra i concorrenti della terza edizione, inoltre, potrebbero esserci anche il comico Maurizio Battista e Gustavo Rodriguez, il papà di Belen e Cecilia.