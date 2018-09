Largo alle novità per i capelli autunno inverno 2018-2019, tra tagli e colori perfetti per aggiornare il look in base alle ultime tendenze e al tempo stesso per liberarsi di doppie punte e lunghezze sfibrate dal sole e dai tanti bagni estivi al mare e in piscina. Tinte per stupire, frange piene, ispirazione anni Novanta: ecco tutti i trend e le proposte di sfilate e hairstylist da non perdere riguardo a tagli e colori di capelli 2019.

Tagli e colori capelli 2019.

Corti, medi o lunghi, anzi lunghissimi, i tagli di capelli autunno inverno 2018-2019 sono davvero per tutti i gusti, con e senza frangia, ideali per regalare personalità e brio. L’imperativo? Sentirsi a proprio agio con se stesse.

Messy bob: il caschetto più in voga sarà quello nella versione “disordinata” ad arte, spettinato, con onde naturali, da portare con una lunga frangia laterale.

Taglio con riga centrale: continua la fortuna della scriminatura centrale, con e senza frangia. Si porta con tagli medi e lunghi, scalati o con lunghezze pari.

Taglio con frangia piena: la frangia pari leggermente bombata e dal sapore anni Novanta, è tornata di moda. Provatela con long bob mossi, per un piacevole contrasto.

Lunghi scalati: se amate i capelli lunghi, puntate su scalature “a cascata”, perfette per sottolineare le sfumature e gli effetti delle colorazioni.

I colori per il prossimo inverno seguono due grandi tendenze, molto diverse tra loro: una vuole capelli dalle tinte shocking, fatte per non passare mai inosservate, l’altra proposte naturali, che si avvicinano e sposano a carnagione e sopracciglia. Tra quali scegliere? Ecco qualche idea.

Tinte neon: avete voglia di un cambiamento “wow”? Le tinte al neon, dal fucsia all’arancio passando per il blu elettrico, sono quello che fa per voi. Perfette per un bob classico.

Rossi: tra le tendenze da non perdere i capelli rossi: se non li avete dalla nascita, dovete scegliere sfumature naturali e ben abbinate al fototipo, biondo-rosso o rosso-mogano, per esempio.

Marrone castagna scuro: un castano freddo, ispirato ai toni della natura in autunno, perfetto per esaltare il colore della pelle quando perderà l’abbronzatura estiva.

Dirty blonde: un biondo “sporco”, che mescola ombre e luci, nuance diverse chiare e scure, che rendono affascinati e diversi i tagli ondulati e capelli lisci.